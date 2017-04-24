Diyarbakır, Siirt, Elazığ, Batman, Bingöl, Şırnak ve Mardin'de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.



Diyarbakır İl Müftülüğünce Cebeli Nur Camisi'nde akşam namazına müteakip gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Türkçe ve Kürtçe okunan mevlit ve ilahilerin ardından, program yapılan duayla sona erdi.



İl Müftüsü Burhan İşleyen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Miraç gecesi şirk koşmayanların cennete gideceğinin müjdelendiğini ve beş vakit namazın farz kılındığını belirtti.



Miraç Kandili'nde kardeşliğin pekiştirilmesi gerektiğini söyleyen İşleyen, şöyle konuştu:



"Geçen yıllarda hem Miraç gecesinde hem de mübarek gecelerde Diyarbakırımız'da ciddi sıkıntılar yaşandı. Öyle günler oldu ki insanlar ibadetlerini camide yapmaktan huzursuz oldu, korkar hale geldi. Terör ve şiddet olayları sarıp sarmaladı bütün toplumu. Hamdolsun bugün Miraç'ta bu hediyelere şükrederken bir de bizi güvene, emniyete kavuşturmasına şükredip, huzurun, güvenin, emniyetin tesisi ve sağlıklı ibadet etmek için Rabbimize dua etmeliyiz."



Programın ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce vatandaşlara dondurma ikram edildi.