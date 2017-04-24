Miraç Kandili

- Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nden genel detaylar Camiye gelen vatandaşlardan detaylar Vatandaşların namaz kılması ve dua etmesi Çocuk detayları ANKARA - Ankara'da, Miraç Kandili dolayısıyla Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde program düzenlendi.

Miraç Kandili

- Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nden genel detaylar
Camiye gelen vatandaşlardan detaylar
Vatandaşların namaz kılması ve dua etmesi
Çocuk detayları ANKARA - Ankara'da, Miraç Kandili dolayısıyla Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde program düzenlendi. Vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

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