Miraç Kandili
- Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nden genel detaylar Camiye gelen vatandaşlardan detaylar Vatandaşların namaz kılması ve dua etmesi Çocuk detayları ANKARA - Ankara'da, Miraç Kandili dolayısıyla Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde program düzenlendi.
- Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nden genel detaylar
Camiye gelen vatandaşlardan detaylar
Vatandaşların namaz kılması ve dua etmesi
Çocuk detayları ANKARA - Ankara'da, Miraç Kandili dolayısıyla Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde program düzenlendi. Vatandaşlar namaz kılıp dua etti.