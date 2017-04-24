Denizli'de Miraç Kandili, camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.



Denizli İl Müftülüğünce Delikliçınar Yeni Cami'de akşam namazına müteakip gerçekleştirilen program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.



İl Müftüsü Mehmet Aşık, içerisinde pek çok ilahi hikmeti barındıran bu gecede Hazreti Peygamberin zaman ve mekan mefhumlarını aşarak manevi yolculuk gerçekleştirdiğini belirterek, "Kulun erdem yolculuğu, Rabbe vuslatı olan bu gece, Kadir-i Mutlak Allah'ın yüceliğini, kudretinin sonsuzluğunu Habibi Ekrem'ine gösterdiği kutlu bir gecedir." diye konuştu.



Program, yatsı namazının ardından mevlit ve ilahi okunup dua edilmesiyle sona erdi.



Vatandaşlara, program sonunda belediye tarafından lokma ikram edildi.