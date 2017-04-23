Diyarbakır, Siirt, Elazığ, Batman, Bingöl, Şırnak ve Mardin'de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.



Diyarbakır İl Müftülüğünce Cebeli Nur Camisi'nde akşam namazına müteakip gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Türkçe ve Kürtçe okunan mevlit ve ilahilerin ardından, program yapılan duayla sona erdi.



İl Müftüsü Burhan İşleyen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Miraç gecesi şirk koşmayanların cennete gideceğinin müjdelendiğini ve beş vakit namazın farz kılındığını belirtti.



Miraç Kandili'nde kardeşliğin pekiştirilmesi gerektiğini söyleyen İşleyen, şöyle konuştu:



"Geçen yıllarda hem Miraç gecesinde hem de mübarek gecelerde Diyarbakırımız'da ciddi sıkıntılar yaşandı. Öyle günler oldu ki insanlar ibadetlerini camide yapmaktan huzursuz oldu, korkar hale geldi. Terör ve şiddet olayları sarıp sarmaladı bütün toplumu. Hamdolsun bugün Miraç'ta bu hediyelere şükrederken bir de bizi güvene, emniyete kavuşturmasına şükredip, huzurun, güvenin, emniyetin tesisi ve sağlıklı ibadet etmek için Rabbimize dua etmeliyiz."



Programın ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce vatandaşlara dondurma ikram edildi.



Siirt



Siirt'te Ensar, Ebul Vefa, Abdulhakim Sancak Çarşı ve Yeni Mahalle Camilerinde düzenlenen programlara katılan vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.



Abdulhakim Sancak Camisi'nde vaaz veren İl Müftüsü Faruk Arvas, İsra ve Mirac hadisesini anlattı.



Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından, İl Müftülüğü görevlilerince mevlit ile Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahiler okundu.



Elazığ



Elazığ merkez İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu.



Programa katılanlara gül suyu, lokum ve süt dağıtıldı.



Mardin



Mardin'in Artuklu ilçesinde Ulu, Fuat Yağcu ve Kuba camilerinde program düzenlendi.



Akşam namazına müteakip gerçekleştirilen etkinlikte dua edildi, Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu.



Vatandaşlardan Mahsum Tunç, yaptığı açıklamada, Miraç gecesinin İslam aleminin gönül dünyasını güçlendirdiğini söyledi.



Miraç Kandili ve içinde bulunulan mübarek ayların birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olması temennisinde bulunan Tunç, "Bu mübarek günde Rabbimizden temennimiz, bölgemize, ülkemize huzur ve barışın hakim olmasıdır." dedi.



Zeynel Tepe ise ülkede huzurun hakim kılınması için dua etiklerini belirterek, bu gecenin bütün İslam alemine mutluluklar getirmesini diledi.



Programın ardından İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce vatandaşlara süt dağıtıldı.



Batman



Batman Müftülüğünce Şevket Başak Camisi'nde akşam namazına müteakip düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim, Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okundu.



İl Müftüsü Turgut Erhan, yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed'in bu gecede Mekke'den bir binekle Mescid-i Aksa'ya götürüldüğünü, oradan da göğe yükseldiğini söyledi.



Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olduğunu ifade eden Erhan, bu mescidin etrafında olan toprakların Allah tarafından mübarek kılındığını ifade etti.



Program yapılan dua ile son buldu.



Şırnak



Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Hazreti Nuh Nebi Cami ve tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Programda, Kur'an-ı Kerim, Kürtçe mevlit ve ilahiler okundu.