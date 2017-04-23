Miraç Kandili dolayısıyla Tekirdağlı vatandaşlar kentteki camilere akın etti.



Tarihi Eski Cami'de ise akşam namazını müteakip kandil programı vardı. Çok sayıda vatandaşın iştirak ettiği kandil programında, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, İl Müftüsü İsmail İpek Miraç Kandili'ni anlatan vaaz verdi.



Program, Mevlid-i Şerif ve duaların ardından sona erdi.



Kandil programının ardından, vatandaşlar yatsı namazını kılarak dağıldı.