Adana, Hatay ve Osmaniye'de Miraç Kandili dolayısıyla mevlit programları düzenlendi.



Adana Müftülüğü tarafından merkez Seyhan ilçesinde bulunan Sabancı Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu.



Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Programın sonunda cemaat dua etti.



Hatay



Hatay'da Habib-i Neccar Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı.



Program Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı.



İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun vaazının ardından vatandaşlar dua etti.



Programa katılanlara Antakya Belediyesi tarafından tatlı ikram edildi.



Osmaniye



Osmaniye'de Envarul Hamid Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Camiye sığmayan vatandaşlar ise bahçeye serilen hasırlarda namazlarını kıldı.



Kadirli ilçesinde de merkez Hamidiye Camisi'nde düzenlenen programın ardından vatandaşlara kandil simidi, lokum, tatlı ikramında bulunuldu. Belediye ekipleri tarafından emniyet personeline de kandil simidi ikram edildi.