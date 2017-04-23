Bursa'da, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.



Tarihi Ulu Cami ve Emir Sultan Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.



Tarihi camilerdeki kandil programlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar namaz kıldı ve dua etti.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, mevlit ve duaların okunmasının ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.