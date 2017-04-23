Kırklareli'nde, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar kentteki camilere akın etti.



Hızırbey Camisi'nde akşam namazını ardından cemaat ellerini dua için açtı.



Hızırbey Cami İmamı Celalettin Selçuk ile Müezzin Necmettin Ötün tarafından Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilerin okundu.



İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından Miraç Kandili'ni konu alan vaaz verildi.



Demirtaş, kandillerin bütün günlerden daha önemli olduğunu belirtti.



Kandillerde herkesin küskünlükleri bir kenara bırakması önerisinde bulunan Demirtaş, insanların barış ve kardeşlik içerisinde yaşaması gerektiğini söyledi.



Bütün Müslümanların kandilleri en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Demirtaş, kandillerin fırsat olarak kabul edilerek ibadet ederek idrak edilmesi gereken geceler olduğunu belirtti.



Vaazının ardından vatandaşlar yatsı namazını kıldı.