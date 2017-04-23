Muş Valisi Seddar Yavuz, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.





Vali Yavuz, mesajında, Miraç Kandili'nin Hazreti Muhammed'in Allah katına yükseldiği gece olduğunu söyledi.



"Gönüllerin müstesna bir coşku yaşadığı bu gecede, efendimizin kutlu yolculuğunun anlamını kavramaya, insan olarak vazifelerimizi yerine getirmeye çalışmalıyız." diyen Yavuz, şunları söyledi:



"Bu gece Hz. Peygamberin kişisel ve toplumsal hayatımızı kuşatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir. Manevi iklim olan Miraç Kandilini fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri, kin ve kırgınlıkları bertaraf etmeli, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalı, yüce dinimizin bizden istediği sevgi ve gönül huzuru ortamının daim olmasına, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin daima canlı tutulmasına gayret göstermeliyiz."



Yavuz, mesajında, tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutladı.