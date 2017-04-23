Başkale Kaymakamı Abdulselam Öztürk, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Öztürk, mesajında, üç aylar içerisinde yer alan Miraç Kandili'nin merhamet kapılarını ardına kadar açtığını ifade etti.



Miraç Kandili gecesinin kurtuluş, af ve arınma gecesi olduğuna işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:



"Yaradan'a daha derin bir şükür imkanının bulunacağı bu özel gecede, birlik, beraberlik ve huzurumuzun artmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle, Miraç Kandili'nin İslam alemine, ülkemize, ilçemize ve tüm insanlığa sağlık, esenlik ve mutluluklar getirmesini diler, sevgi ve saygılarımı sunarım."