AK Parti Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya ve Mikail Arslan, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Çetinkaya mesajında, Hz. peygamberin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da yüce Mevla'nın sonsuz ayet ve kudretine şahit olmak için hikmet dolu yolculuğu gerçekleştiği gece olduğunu belirtti.



Hem ülke, hem islam alemi hem de insanlığı yüceltecek ve yükseltecek miraç değerlerine her zamankinden daha fazla muhtaç olunduğuna vurgu yapan Çetinkaya, şunları kaydetti:



"Akıp giden zamanın bu önemli duraklarında her zaman ümitvar olalım. Rabbimize olan imanımızı, Peygamberimize (S.A.S) olan bağlılığımızı, namaza olan muhabbetimizi tazeleyelim. Eşref-i mahlukat olmanın bilinciyle daha ferasetli bir bakış, daha merhametli bir kalp, nezaketli bir dil, güzel bir ahlak, daha huzurlu bir dünya için dualarımızı miraca gönderelim.



Bu kutlu gecede Rabbimizden incinmiş kalpleri telif ederek birleştirmesini, hata ve günahlarımızı bağışlamasını isteyelim. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin, yurt dışındaki millet varlığımızın, alemi İslam'ın Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum."



Milletvekili Arslan da mesajında, mübarek gün ve gecelerde tüm insanlık ve Müslüman alemi için dualar edilmesi gerektiğini belirterek mesajında şunlara yer verdi:



"Efendimiz Muhammed Mustafa'nın ihsan ve ikram dolu mucizevi bir yolculukla Cenab-ı Hakk'ın yüksek huzuruna kabul edildiği, insanın erdem yolculuğu Rabb'e vuslat yolculuğu olan bu mübarek Miraç Kandili'nin, yüreklerimizdeki imanı ve topraklarımızdaki imanı güçlendiren, milletimiz, İslam ümmeti ve insanlık alemi için hayra, huzura, barışa vesile olan bir gece olmasını Cenab-ı Haktan niyaz eder, Kırşehirli hemşehrimin ve milletimizin Miraç kandilini tebrik ediyorum."