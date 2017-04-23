Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Şentürk, mesajında, üç ayların başlangıcında idrak edilen Regaip Kandili'nin ardından feyiz ve bereketin arttığı bir başka mübarek gece olan Miraç Kandili'ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.



Miraç'tan Peygamber Efendimizin birçok müjdelerle döndüğünü ifade eden Şentürk, şunları kaydetti:



"Peygamber Efendimiz, çıktığı ulvi yolculuktan boş dönmemiş, beş vakit namaz bu gecede farz kılınmış, Bakara suresinin son 2 ayeti kendisine tebliğ edilmiş, şirk koşmayan herkesin cennete gireceği müjdelenmiştir. Miraç mucizesi, tüm Müslümanlar için ilahi rahmet ve lütuflarla doludur. Bu müstesna gecede gönül dünyamızı kirleten kötü duygulardan kendimizi arındırmak için bol bol tövbe etmeli, sağlıklı, mutlu, belalardan uzak bir yaşam sürmek için eller semaya kalkmalı, devletimizin bekası, milli birlik ve beraberliğimizin devamı ve bütün insanlığın huzur bulması için dua etmeliyiz. Bu mübarek zamanların bizleri yüce Allah'a daha da yaklaştırmasını niyaz ediyor, Kırşehirli hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandilini tebrik ediyorum."