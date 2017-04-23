Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Bahçeci, mesajında, milli ve manevi günlerin insanları birbirlerine yaklaştıran ve kaynaştıran, birlik ve beraberliğin pekiştirildiği önemli anlar olduğunu belirtti.



Mukaddes geceler zinciri halkalarından mübarek Miraç Kandili yeniden idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:



"Miraç Kandili, lütuf ve ikramlarla dolu olan bir gecedir. Böyle geceler birlik ve beraberliği, dayanışma ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmeye, kendimizi ve yaptıklarımızı bir daha gözden geçirip, tartmamız için vesile olan gecelerdir. Unutmamalıyız ki bazen bir tebessüm bile ibadettir ve insanlara vereceğiniz birçok hediyeden daha değerlidir. Bu mübarek gecenin feyzi üzerinize rahmeti, bereketi, evinize nuru sıcaklığı yuvanıza dolsun. Bu güzel duygularla tüm islam aleminin ve Kırşehirlilerin Miraç Kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim."