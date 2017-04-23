Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.



Müezzinoğlu mesajında, Hazreti Muhammed'in hikmet ve müjdeyle dolu manevi yolculuğunun gerçekleştiği Miraç gecesinin, gönüllerindeki manevi yolculuğun da pusulası olduğunu ifade etti.



Söz konusu anlamlı gecede İslam dininin öğütlediği insani değerlerin yeniden hatırlanması gerektiğini belirten Müezzinoğlu, şunları kaydetti:



"Bu gece, birlik ve beraberliğimize güç katarak sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularıyla bizleri bir kez daha manevi değerlerimizi hatırlamaya davet eden gecedir. Tüm insanlığa merhametle yaklaşmaktan vazgeçmediğimiz, farklılıklarımızı zenginlik sayarak hoşgörüyle bir arada yaşayabildiğimiz, adaleti kendi yolumuza rehber edindiğimiz, kötülük karşısında güzel ahlakı ve dürüstlüğü elden bırakmadığımız bir dünyada yaşama azmimizi yeniden hatırlamalıyız. Bu dileklerle, İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, sevgili Peygamberimizin yüce maneviyatının tüm dünyada huzur, kardeşlik ve barışa vesile olmasını canı gönülden diliyorum."