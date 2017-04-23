Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yılmaz, mesajında, Peygamber Efendimizin ihsan ve ikram dolu mucizevi bir yolculukla Cenab-ı Hakk'ın yüksek huzuruna kabul edildiği, içinde birçok ilahi feyz ve bereketi barındıran Miraç Kandili'ni bir kez daha karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Kandil gecelerinin, insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği çok özel geceler olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:



"Aziz milletimizin asırlardan bu yana büyük heyecan ve coşkuyla kutladığı mübarek üç ayların içinde yer alan Miraç Kandili de böylesi gecelerden biridir. Bu bakımdan, Sevgili Peygamberimizin Allah'ın huzuruna yükseldiği gün olan Miraç Kandili'nin, dargınlıkları gidermek, barışı yaymak, nefislerimizi terbiye etmek, hayatımızın muhasebesini yapmak için önemli bir fırsat sunduğuna inanıyorum. Aziz milletimizin, İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, Miraç değerlerinin tüm insanlığın hayrına vesile olmasını, yükseliş ve yücelişimizin nefislerimizden başlayarak dalga dalga toplumun her kesimini kuşatmasını, insanlığın ortak huzurunu tehdit eden terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzura bırakmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum."