AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, Miraç kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Öztürk, mesajında, Miraç'ın Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Rabbimizin huzuruna kabul edilişini temsil ettiğini ve bu mübarek günün, mana aleminden yükselip ilahi rahmete erişmenin, Yüce Allah'a bağlılık ve boyun eğmeden geçtiğini belirtti.



Miraç'ın, Hazreti Muhammed'in şahsında, insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufku, varlığın özüne ve anlamına yolculuk olduğuna işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:



"Miraç'ın özünde her türlü kötülükten arınma, insanlığın yararına değerler üretme, fedakarlık, paylaşma, sorumluluk, zamanın önemini kavrama ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek yüce mertebelere erişmek vardır. Miraç gecesi duygu ve düşüncelerimizi yenileyerek ilahi rahmeti kazanacak işler yapmamız, kulluk bilincine ulaşarak dua ve niyazda bulunmamız için de güzel bir fırsattır. Manevi hayatın ihmaliyle daralan kalplere bu gecenin huzur getirmesi temenni ediyor, Miraç Kandili'nin insanlığın barış, huzur ve mutluluğuna, bütün müminlerin de arınmasına ve affına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."