Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Babaş, mesajında, kandil gecelerinin manevi değerleri güçlendiren, gönülleri aydınlatan, birlik ve beraberliği pekiştiren özel geceler olduğunu belirtti.



Miraç Kandili'nin barış yaymak, nefisleri terbiye etmek ve kardeşlik duygularını arttırmak adına büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Babaş, şunları kaydetti:



"Milletimizin asırlardan bu yana heyecanla kutladığı mübarek Miraç Kandili, Müslümanların inanç ve kültür dünyasının vazgeçilmezidir. İnanıyorum ki bu kandil gecesi tüm insanlığın gönlünde barış, dostluk, kardeşlik ve merhamet duygularını bir meşale misali tutuşturacak ve kaybolmaya yüz tutan manevi değerlerimizi bizlere hatırlatmaya vesile olacaktır. Bu düşünceler içerisinde İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. "