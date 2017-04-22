Kastamonu Vali Vekili Yaşar Karadeniz, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Karadeniz mesajında, miraçın Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna kabulü ve onun şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş olduğunu belirtti.



Kandil gecelerinde manevi değerlerin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği kaydeden Karadeniz, şunları kaydetti:



"Miracın, manevi yükselişimiz olduğunu, onun da gönül ve ruh temizliğinden geçtiğini unutmayalım. Bu mübarek zaman dilimini fırsat bilerek, yüce dinimizin bizden istediği, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insani meziyetlerin daha da yaygınlaşmasına gayret gösterelim. Bu mübarek gecede yapılacak duaların, dünyada barışın sağlanmasına, başta ülkemizde ve bütün dünyada refahın artmasına, manevi ve kültürel değerlerimizin muhafazasına, bütün insanlığın selameti, iyiliğin, kardeşliğin, paylaşımın ve merhametin artmasına vesile olmasını temenni ediyorum."