Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Zolan, miracın insanlığın kurtuluşu için gönderilen Hazreti Peygamber'in yaptığı, mukaddes ve manevi bir yolculuk olduğunu söyledi.



Hikmet dolu bu mübarek geceye bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Zolan, "Bu kutsal gecede kızgınlıklarımızı, kırgınlıklarımızı bir kenara bırakarak tüm insanlığı tehdit eden terör, şiddet ve savaşın yerini barış ve huzura bırakması için dua edelim. Masum ve günahsız çocukların öldürülmemesi için dua edelim." ifadelerine yer verdi.



Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık ise yayımladığı mesajda, kelime olarak miracın, yükseğe çıkmak veya yükselmeyi sağlayan manevi araç anlamlarına geldiğine vurgu yaptı.



Aşık, "Kulun erdem yolculuğu, Rabbe vuslatı olan bu gece, Kadir-i Mutlak Allah'ın yüceliğini, kudretinin sonsuzluğunu Habib-i Ekrem'ine gösterdiği kutlu bir gecedir. Miracın bizim için en büyük dersi ise "esfel-i safilinden" "ahseni takvime" çıkaracak değerleri göstermesidir. Kandilin ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ve niyaz ederim." dedi.