Sakarya İl Müftü Vekili Yunus Acar, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Acar, mesajında, büyük buluşma anlamına gelen miracın, Hazreti Peygamberin bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da Allah'ın huzuruna vardığı, içerisinde pek çok hikmet ve sırların bulunduğu mübarek bir yolculuğun adı olduğunu söyledi.



Miracın, göklere olduğu kadar insanın iç dünyasına doğru da yapması gereken bir yolculuk olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve göklerde Hazreti Peygamber'le gerçekleşen bu kutlu yolculuk, bugün bizim için manevi merkez olan gönül dünyamızda gerçekleşmelidir. Miraçta Müslümanlara hediye olarak verilen ve bizzat Peygamberimiz tarafından müminlerin miracı olarak nitelenen namaz da iç dünyamızdaki yükselişi ve arınmayı ifade eder. Çünkü mümin, namazda Rabbinin huzurunda durarak, sadece O'na ibadet etme ve sadece O'ndan yardım isteme özgürlüğünü yaşar. Miraç mucizesi, Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle anlatılmış ve varlığı inkar edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur. Bu kutsal gün ve geceler bizlere, bireysel ve toplumsal olarak iman, ibadet ve ahlak bakımından kendimizi yenileme, geleceğimizi Allah'ın rızası doğrultusunda planlama ve ümitlerimizi tazeleme fırsatları sunar. Bu fırsatları ganimet bilerek, günahlarımızdan temizlenmek için Rabbimize tövbe etmeli, rızasına uygun yaşayabilmek için O'ndan yardım istemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Sakaryalı hemşehrilerimin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum."