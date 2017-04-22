Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Sekmen, mesajında, Miraç'ın beşeri hislerden, tertemiz bir kulluğa geçiş olduğunu belirtti.



Miraç'ın, Cenab-ı Hakk'ın daveti üzerine Cebrail'in rehberliğinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da ilahi huzura yükselmesi olduğunu ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:



"Miraç mucizesi, Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle anlatılmış, varlığı inkar edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur. Miraç, Allah'ın gücü karşısında insan gücünün yetersiz olduğuna ancak iman ve ibadetle müminin yüksek makamlar elde edebileceğine işaret eden olağanüstü bir hadisedir. Bu mübarek geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli, Allah'a karşı şükran borçlarımızı ödemeliyiz. Namaz kılmalı, Kur'an okumalı ve Allah'tan af ve bağış dilemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle dindaşlarımızın, soydaşlarımızın ve hemşehrilerimizin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, bu gecede yapılan duaların; İslam dünyasının ve ülkemizin birlik, dirlik ve beraberliğine, kardeşliğimizin güçlenmesine, insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. 15 Temmuz'da Hakk'a yürüyen demokrasi kahramanlarımızı, iç ve dış güvenlik harekatında şehadet şerbetini içen şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyorum."