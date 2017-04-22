AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Miraç, ümmetimiz için ilahi bir rahmet, nefisleri terbiye etmek, misafir olarak bulunduğumuz bu fani hayatta ifa ettiğimiz yaşamımızın muhasebesini yapmak, elleri semaya, kalpleri Allah'a açmak adına önemli ve müstesna bir gecedir." değerlendirmesinde bulundu.



Çalık, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, üç ayların müjdeleyicisi Regaip Kandili'nin ardından bereketi, sevinci ve mutluluğu yaşanılan Miraç Kandili'ne ulaşıldığını belirtti.



Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği Hz. Muhammed'in ve yine onun kudretiyle Mescid-i Aksa'ya yürütüldüğünü ve daha sonra yedi kat göğü geçerek, Sidretü'l Münteha'ya yükseltildiğini anımsatan Çalık, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Makamların en yücesinde sonsuz kudret sahibi Rabb'imiz ile aracısız bir şekilde buluşmasını ifade eden Miraç, en mübarek gecelerin başında gelmektedir. Bakara Suresi'nin son iki ayeti, yüce yaradan tarafından peygamberimizin kendisine bildirilmiş, şirk koşma küfrünü işlemeyen herkesin cennete girebileceğinin müjdesi tebliğ edilmiş, namaz o gece tüm müminlere farz kılınmıştır. Miraç, ümmetimiz için ilahi bir rahmet, nefisleri terbiye etmek, misafir olarak bulunduğumuz bu fani hayatta ifa ettiğimiz yaşamımızın muhasebesini yapmak, elleri semaya, kalpleri Allah'a açmak adına önemli ve müstesna bir gecedir. Bizi mutlu bir ahiret yaşamına götürecek olan ibadetlerimize her gün olduğu gibi o gece de itina ve ehemmiyet göstermeliyiz. Miraç Kandili'nin anlamını iyi idrak etmeli, kalplerdeki zenginliği artırmak için bol bol dua etmeli, hatalarımızın affı için tövbe etmeliyiz."



Tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik eden Çalık, bu gecede gönül bağlarını, Allah'tan muhabbeti ve kardeşliği her zamankinden daha sağlam ve sıkı bir şekilde güçlendirmesini diledi.