Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Rektör Yardım mesajında, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) Allah'ın huzuruna yolculuğu olarak bilinen Miraç, insanın ruhunda taşıdığı kabiliyeti ve yükselebileceği makamı gösteren önemli bir hadise olduğunu belirterek mesajında şunlara yer verdi:



"İlim ve irfanın öncülüğünde dünyevi ve uhrevi açıdan önemli değerlere yükselmemize vesile olması temennisiyle üniversitemizin değerli mensuplarının, ülkemizin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."