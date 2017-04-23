Miraç Gecesi Camiler Doldu, Eller Semaya Açıldı

Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da Yüce Allah'ın huzuruna vardığı gece olan miraç, Hatay'da Habib-i Neccar Camii'nde idrak edildi.



Antakya'da Anadolu'nun ilk camisi olma özelliği taşıyan Habib-i Neccar Camii'nde Miraç Kandili nedeniyle düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kandil nedeniyle vatandaşlar camilere akın etti.



Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından Miraç hadisesi ve Miraç'ın önemi anlatıldı.



Kur'an-ı Kerim, Mevlidi Şerif ve ilahiler okunduğu gecede çok sayıda vatandaş, camide namaz kıldı, dualar etti. - HATAY