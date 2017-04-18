Miraç Filmi

Yusuf ile Ali iki küçük arkadaştır. Arkadaşları Ahmet'i kaybetmişlerdir ve onun cennette olduğuna inanmaktadırlar. Bu nedenle Ahmet'e seslerini duyurmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Göğün 7. katına çıkmak için köylülerden akıl alan ikili köyü birbirine katıp, maceradan maceraya atılacaklardır. Film, Hz Muhammed'in Miraç'a çıkışını çocukların gözünden göstermeyi, onların dünyasından vermeyi hedefliyor.





YÖNETMEN: Enes Hakan Tokyay

SENARYO: Yasin Öksüz

OYUNCULAR: Meltem Miraloğlu, Ufuk Bayraktar, Arda Şahin, Emircan Çal, Oğuz Oktay

FİLMİN TÜRÜ: Macera

ORİJİNAL ADI: Miraç

YAPIMCI FİRMA: Galibarda Fikir Sanat

YAPIM YILI: 2017

YAPIM ÜLKESİ: Türkiye

ORİJİNAL DİLİ: Türkçe

DAĞITICI FİRMA: Bir Film

VİZYON TARİHİ: 21.04.2017



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