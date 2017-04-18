Miraç Filmi
Miraç filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Miraç filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Yusuf ile Ali iki küçük arkadaştır. Arkadaşları Ahmet'i kaybetmişlerdir ve onun cennette olduğuna inanmaktadırlar. Bu nedenle Ahmet'e seslerini duyurmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Göğün 7. katına çıkmak için köylülerden akıl alan ikili köyü birbirine katıp, maceradan maceraya atılacaklardır. Film, Hz Muhammed'in Miraç'a çıkışını çocukların gözünden göstermeyi, onların dünyasından vermeyi hedefliyor.
YÖNETMEN: Enes Hakan Tokyay
SENARYO: Yasin Öksüz
OYUNCULAR: Meltem Miraloğlu, Ufuk Bayraktar, Arda Şahin, Emircan Çal, Oğuz Oktay
FİLMİN TÜRÜ: Macera
ORİJİNAL ADI: Miraç
YAPIMCI FİRMA: Galibarda Fikir Sanat
YAPIM YILI: 2017
YAPIM ÜLKESİ: Türkiye
ORİJİNAL DİLİ: Türkçe
DAĞITICI FİRMA: Bir Film
VİZYON TARİHİ: 21.04.2017
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