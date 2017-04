Prenses Sofia geleneksel meyve festivali kapsamında bilgi yarışması düzenlemeye karar verir. Çilek Kız yarışmaya katılacağına çok sevinmekte fakat yarışmaya kimsenin katılmayacağını öğrenince rakipsiz kaldığı için biraz üzülür. Arkadaşlarının yarışmaya katılmamaya karar vermesinin nedeni aslında Çilek Kız'ın 1. olmasını istemelerindendir. İyi ama şimdi Çilek Kız'a kim rakip olacak? Tabi ki Minyon dostlarımız. Oyunumuzda Minyon dostlarımız yarışmaya her ne kadar tılsımı kazanmak ve her istediklerini elde etmek için katılsa da adaletli olmak ve dostluk hakkındaki bütün sorulara yarışarak cevap bulacaklar.



Yaş Sınırı: Genel İzleyici





Genel İzleyici





Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Osmangazi



Mekan : Dede Efendi Konser Salonu



Mekan Adresi : Atatürk Cad. Alacamescit Mah. Tek Sokak No : 2



Başlangıç Saati : 09.04.2017 12: 30: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 13: 30: 00



Kategori : Minyonlar Meyve Festivalinde



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır