Minyonlar Meyve Festivalinde

Prenses Sofia geleneksel meyve festivali kapsamında bilgi yarışması düzenlemeye karar verir. Çilek Kız yarışmaya katılacağına çok sevinmekte fakat yarışmaya kimsenin katılmayacağını öğrenince rakipsiz kaldığı için biraz üzülür.

Minyonlar Meyve Festivalinde

Prenses Sofia geleneksel meyve festivali kapsamında bilgi yarışması düzenlemeye karar verir. Çilek Kız yarışmaya katılacağına çok sevinmekte fakat yarışmaya kimsenin katılmayacağını öğrenince rakipsiz kaldığı için biraz üzülür. Arkadaşlarının yarışmaya katılmamaya karar vermesinin nedeni aslında Çilek Kız'ın 1. olmasını istemelerindendir. İyi ama şimdi Çilek Kız'a kim rakip olacak? Tabi ki Minyon dostlarımız. Oyunumuzda Minyon dostlarımız yarışmaya her ne kadar tılsımı kazanmak ve her istediklerini elde etmek için katılsa da adaletli olmak ve dostluk hakkındaki bütün sorulara yarışarak cevap bulacaklar.

Yaş Sınırı: Genel İzleyici


Genel İzleyici


Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi

Mekan Adresi : Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Caddesi Basın Kültür Sarayı Kat: 2

Başlangıç Saati : 07.04.2017 15: 00: 00

Bitiş Saati : 07.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Minyonlar Meyve Festivalinde

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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