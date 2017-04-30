Elsa ve Anna adında iki kız kardeşin hayat hikayesini anlatmaktadır. Elsa sihirli güçleri yüzünden kardeşi Anna'ya kötü davranmasıyla, kendilerine yeni bir hükümdar arayışında olan minyonların buzlar ülkesine gitmesiyle hikaye başlar. Çocuklarımıza minyonların komik maceralarıyla birlikte kardeşliğin ve ailenin önemi anlatılıyor.



Yaş Sınırı: Genel İzleyici





Genel İzleyici





Detaylar :



İl : Balıkesir



İlce : Edremit



Mekan : Şükrü Tunar Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Hüsnü Elçin Yıldırım Caddesi, Faruk Serpil Parkı İçi



Başlangıç Saati : 30.04.2017 16: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 17: 00: 00



Kategori : Minyonlar Karlar Ülkesinde



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır