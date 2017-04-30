Elsa ve Anna adında iki kız kardeşin hayat hikayesini anlatmaktadır. Elsa sihirli güçleri yüzünden kardeşi Anna'ya kötü davranmasıyla, kendilerine yeni bir hükümdar arayışında olan minyonların buzlar ülkesine gitmesiyle hikaye başlar. Çocuklarımıza minyonların komik maceralarıyla birlikte kardeşliğin ve ailenin önemi anlatılıyor.
Yaş Sınırı: Genel İzleyici
Genel İzleyici
Detaylar :
İl : Balıkesir
İlce : Edremit
Mekan : Şükrü Tunar Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Hüsnü Elçin Yıldırım Caddesi, Faruk Serpil Parkı İçi
Başlangıç Saati : 30.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 15: 00: 00
Kategori : Minyonlar Karlar Ülkesinde
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io