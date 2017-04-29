Minyonlar Karlar Ülkesinde

Elsa ve Anna adında iki kız kardeşin hayat hikayesini anlatmaktadır.

Minyonlar Karlar Ülkesinde

Elsa ve Anna adında iki kız kardeşin hayat hikayesini anlatmaktadır. Elsa sihirli güçleri yüzünden kardeşi Anna'ya kötü davranmasıyla, kendilerine yeni bir hükümdar arayışında olan minyonların buzlar ülkesine gitmesiyle hikaye başlar. Çocuklarımıza minyonların komik maceralarıyla birlikte kardeşliğin ve ailenin önemi anlatılıyor.

Yaş Sınırı: Genel İzleyici


Genel İzleyici


Detaylar :

İl : Sakarya

İlce : Adapazari

Mekan : Sakarya Atatürk Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Atatürk Bulvarı 54100 Adapazarı

Başlangıç Saati : 29.04.2017 16: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 17: 00: 00

Kategori : Minyonlar Karlar Ülkesinde

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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