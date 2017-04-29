Minyonlar Karlar Ülkesinde
Elsa ve Anna adında iki kız kardeşin hayat hikayesini anlatmaktadır.
Elsa ve Anna adında iki kız kardeşin hayat hikayesini anlatmaktadır. Elsa sihirli güçleri yüzünden kardeşi Anna'ya kötü davranmasıyla, kendilerine yeni bir hükümdar arayışında olan minyonların buzlar ülkesine gitmesiyle hikaye başlar. Çocuklarımıza minyonların komik maceralarıyla birlikte kardeşliğin ve ailenin önemi anlatılıyor.
Yaş Sınırı: Genel İzleyici
Genel İzleyici
Detaylar :
İl : Sakarya
İlce : Adapazari
Mekan : Sakarya Atatürk Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Atatürk Bulvarı 54100 Adapazarı
Başlangıç Saati : 29.04.2017 16: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 17: 00: 00
Kategori : Minyonlar Karlar Ülkesinde
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io