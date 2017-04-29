Elsa ve Anna adında iki kız kardeşin hayat hikayesini anlatmaktadır. Elsa sihirli güçleri yüzünden kardeşi Anna'ya kötü davranmasıyla, kendilerine yeni bir hükümdar arayışında olan minyonların buzlar ülkesine gitmesiyle hikaye başlar. Çocuklarımıza minyonların komik maceralarıyla birlikte kardeşliğin ve ailenin önemi anlatılıyor.



Yaş Sınırı: Genel İzleyici





Genel İzleyici





Detaylar :



İl : Sakarya



İlce : Adapazari



Mekan : Sakarya Atatürk Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Atatürk Bulvarı 54100 Adapazarı



Başlangıç Saati : 29.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Minyonlar Karlar Ülkesinde



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır