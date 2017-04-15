Minyonlar Karlar Ülkesinde

Elsa ve Anna adında iki kız kardeşin hayat hikayesini anlatmaktadır.

Minyonlar Karlar Ülkesinde

Elsa ve Anna adında iki kız kardeşin hayat hikayesini anlatmaktadır. Elsa sihirli güçleri yüzünden kardeşi Anna'ya kötü davranmasıyla, kendilerine yeni bir hükümdar arayışında olan minyonların buzlar ülkesine gitmesiyle hikaye başlar. Çocuklarımıza minyonların komik maceralarıyla birlikte kardeşliğin ve ailenin önemi anlatılıyor.

Yaş Sınırı: Genel İzleyici


Genel İzleyici


Detaylar :

İl : Bilecik

İlce : Merkez

Mekan : Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi

Mekan Adresi : İstanbul Yolu

Başlangıç Saati : 15.04.2017 14: 30: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 15: 30: 00

Kategori : Minyonlar Karlar Ülkesinde

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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