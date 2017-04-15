Elsa ve Anna adında iki kız kardeşin hayat hikayesini anlatmaktadır. Elsa sihirli güçleri yüzünden kardeşi Anna'ya kötü davranmasıyla, kendilerine yeni bir hükümdar arayışında olan minyonların buzlar ülkesine gitmesiyle hikaye başlar. Çocuklarımıza minyonların komik maceralarıyla birlikte kardeşliğin ve ailenin önemi anlatılıyor.



Yaş Sınırı: Genel İzleyici





Genel İzleyici





Detaylar :



İl : Bilecik



İlce : Merkez



Mekan : Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi



Mekan Adresi : İstanbul Yolu



Başlangıç Saati : 15.04.2017 14: 30: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 15: 30: 00



Kategori : Minyonlar Karlar Ülkesinde



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır