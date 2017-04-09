Minyonlar Karlar Ülkesinde
Elsa ve Anna adında iki kız kardeşin hayat hikayesini anlatmaktadır.
Elsa ve Anna adında iki kız kardeşin hayat hikayesini anlatmaktadır. Elsa sihirli güçleri yüzünden kardeşi Anna'ya kötü davranmasıyla, kendilerine yeni bir hükümdar arayışında olan minyonların buzlar ülkesine gitmesiyle hikaye başlar. Çocuklarımıza minyonların komik maceralarıyla birlikte kardeşliğin ve ailenin önemi anlatılıyor.
Yaş Sınırı: Genel İzleyici
Genel İzleyici
Detaylar :
İl : Kocaeli
İlce : Gölcük
Mekan : Gölcük Belediyesi Kazıklı Sahnesi
Mekan Adresi : Şirinköy Mahallesi, İpek Yolu Bulvarı, Şirinköy Kalıcı Konutları
Başlangıç Saati : 09.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 09.04.2017 14: 00: 00
Kategori : Minyonlar Karlar Ülkesinde
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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