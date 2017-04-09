Elsa ve Anna adında iki kız kardeşin hayat hikayesini anlatmaktadır. Elsa sihirli güçleri yüzünden kardeşi Anna'ya kötü davranmasıyla, kendilerine yeni bir hükümdar arayışında olan minyonların buzlar ülkesine gitmesiyle hikaye başlar. Çocuklarımıza minyonların komik maceralarıyla birlikte kardeşliğin ve ailenin önemi anlatılıyor.



Yaş Sınırı: Genel İzleyici





Genel İzleyici





Detaylar :



İl : Kocaeli



İlce : Gölcük



Mekan : Gölcük Belediyesi Kazıklı Sahnesi



Mekan Adresi : Şirinköy Mahallesi, İpek Yolu Bulvarı, Şirinköy Kalıcı Konutları



Başlangıç Saati : 09.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Minyonlar Karlar Ülkesinde



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır