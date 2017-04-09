Minyonlar Karlar Ülkesinde

Elsa ve Anna adında iki kız kardeşin hayat hikayesini anlatmaktadır.

Minyonlar Karlar Ülkesinde

Elsa ve Anna adında iki kız kardeşin hayat hikayesini anlatmaktadır. Elsa sihirli güçleri yüzünden kardeşi Anna'ya kötü davranmasıyla, kendilerine yeni bir hükümdar arayışında olan minyonların buzlar ülkesine gitmesiyle hikaye başlar. Çocuklarımıza minyonların komik maceralarıyla birlikte kardeşliğin ve ailenin önemi anlatılıyor.

Yaş Sınırı: Genel İzleyici


Genel İzleyici


Detaylar :

İl : Kocaeli

İlce : Gölcük

Mekan : Gölcük Belediyesi Kazıklı Sahnesi

Mekan Adresi : Şirinköy Mahallesi, İpek Yolu Bulvarı, Şirinköy Kalıcı Konutları

Başlangıç Saati : 09.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 09.04.2017 14: 00: 00

Kategori : Minyonlar Karlar Ülkesinde

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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