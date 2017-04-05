Minyatür Fotoğrafçılığın Başarılı İsmi: Vatsal Kataria

Kapalı mekanda dış çekim yapmayı oldukça başarılı bir şekilde gerçekleştiren başarılı fotoğraf sanatçısı Vatsal Kataria, bu çekimleri gerçekleştirebilmek için oldukça düşük maliyetli malzemeler kullanıyor.



Herkesin kolaylıkla yapabileceğini ve minyatür fotoğrafçılığın göründüğü kadar zor olmadığını belirten sanatçı, bu çalışmalarını minimum 3 ile maksimum 15 gün içerisinde tamamlıyor.



Minyatür fotoğrafçılıkta oldukça basit malzemeler kullandığını belirten Vatsal Katari; dağları ve kayaları yapmak için alçı, dağların tepe noktalarındaki şekilleri vermek içinse kağıt kullanırken, yol yapmak içinde polistren levha ve toz pastel boyalardan yardım alıyor.



İşte başarılı fotoğraf sanatçısı Vatsal Kataria tarafından gerçekleştirilen minyatür fotoğraf çalışmalarına birkaç örnek;



























