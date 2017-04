Minyatür At Arabası Yapıyor

ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde at arabası imalatçısı, evli ve 4 çocuk babası 78 yaşındaki Yaşar Küçüker, 56 yıldır mesleğini büyük bir sevgiyle sürdürüyor. Son dönemde at arabasına talep olmayınca minyatür at arabası üretimine yönelen Küçüker, "Parası karın doyurmaz ama bu iş olmasa ben çabuk çökerim. O yüzden çalışmaya devam edeceğim" dedi.



Yalvaç'ta ilkokulu bitirdikten sonra Konya'nın Akşehir İlçesi'nde bir at arabası imalatçısının yanında çırak olarak işe başlayan Yaşar Küçüker, askere gidip geldikten sonra Yalvaç'ta at arabası imalatına başladı. İlçe merkezindeki dükkanında mesleğini sürdüren Yaşar Küçüker, at arabalarına talep azalınca, minyatür at arabası üretimine de yöneldi. 56 yıldır mesleğini sürdüren Yaşar Küçüker, "17 yaşında çırak durdum, sonra askere gittim. 1961 yılında askerden geldikten sonra Yalvaç'ta at arabası imalatına başladım. O zamanlar vesait azdı, herkeste at arabası vardı. İş çok olunca sıra veriyordum. Arabalar, traktörler, patpatlar çoğalınca at arabası işi öldü. Sonra minyatür at arabası yapmaya başladım. Bundan 8-10 yıl evvel Kültür ve Turizm Bakanlığı el sanatları diye bizden bu arabaları alırdı. Şimdi alan yok. İsteyen olursa veriyoruz" dedi.



"BU İŞ OLMASA BEN ÇABUK ÇÖKERİM"



Yaşar Küçüker'in imal ettiği çeşitli boyutlardaki minyatür at arabaları genellikle turizm işletmeleri ve büyük konutlarda ev ve bahçe dekorasyonlarında kullanılıyor. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) memur olarak çalışan oğlunun açtığı sosyal medya hesabından imal ettiği eserleri sergileyerek pazarlamaya çalışan Yaşar Küçüker, ayda en fazla 3 araba imal ettiğini aktardı. En küçüğü 200 TL olan arabaların büyüklerini de pazarlığa göre 600 TL civarında sattığını anlatan Küçüker, "Parası karın doyurmaz ama bu iş olmasa ben çabuk çökerim. O yüzden çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu. Belediyelerin parklara oturma bankı olarak kullandığı at araba tekerlekli banklar da imal eden Yaşar Küçüker, bunları da 600 liraya sattığını belirtti.



DİKKATLE İŞİNİ YAPIYOR



Kereste olarak aldığı ağacı kendi atölyesindeki hızar ve planya makinesinde imalata göre biçimlendiren Yaşar Küçüker, ilerlemiş yaşına rağmen yılların verdiği tecrübeyle dikkatli şekilde işini yürütmeye devam ediyor. "Yürüyebildiğim sürece işimi sürdürmeye kararlıyım" diyen Yaşar Küçüker'in en büyük dileği ise mesleğin yaşaması için eskiden olduğu gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'nün (DÖSİMM) el sanatlarını satın alınmaya devam etmesi. - Isparta