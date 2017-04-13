Miniklerler Başkan Ataç ile Beraber Tohum Ekti

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından uygulanan "Benim Çiçeğim Benim Sebzem Projesi" devam ediyor.



Çocuklar Tepebaşı Belediyesi Zincirlikuyu Şantiyesinde ektikleri tohumlarla sebze ve çiçek yetiştirmeyi öğreniyorlar. Proje kapsamında İsmet Paşa ve Suzan Gürcanlı ilköğretim okulu 2,3,4 sınıflarından toplam 105 minik öğrenci Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile bir araya gelerek çeşitli tohumları ektiler. "Benim Çiçeğim Benim Sebzem Projesi" kapsamında minik öğrenciler sebze olarak domates, biber ve patlıcan çiçek olarak da menekşe, hanım düğmesi ve papatya gibi tohumlar ekerek onları suladılar.



Heyecanlarına ortak olan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile çiçek ve sebze dikmenin keyfine varan öğrenciler, kendi isimlerinin bulunduğu saksılarda çiçek ve sebze yetişmesini bekleyecekler. Başkan Ataç, parklarda bulunan çiçeklerin ve yenilen sebzelerin hangi koşullarda yetiştirildiğini çocukların görmeleri açısından projenin çok anlamlı olduğunu kaydederek, projenin ilk aşamasında mevsimlik çiçek ve sebze tohumlarının ekiminin yapıldığını söyledi. Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri yaptığı açıklamasında minik öğrencilerin burada ektikleri tohumlar büyüdüğü zaman düzenlenecek bir etkinlikte kendilerine teslim edilecektir. İfadesini kullandılar. - ESKİŞEHİR