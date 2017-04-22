Miniklerin "Survivor" Heyecanı
Miniklerin "Survivor" heyecanı Beylikdüzü'nde 23 Nisan coşkusu başladıİSTANBUL - Beylikdüzü Belediyesi İzci Kampı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında kurulan Survivor parkurunda minikler kıyasıya mücadele etti.
Miniklerin "Survivor" heyecanı
Beylikdüzü'nde 23 Nisan coşkusu başladı
İSTANBUL - Beylikdüzü Belediyesi İzci Kampı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında kurulan Survivor parkurunda minikler kıyasıya mücadele etti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da çocukların heyecanına ortak oldu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beylikdüzü Belediyesi renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Beylikdüzü Belediyesi İzci Kampı'nda hazırlanan "Survivor" parkurunda minikler düzenlenen yarışmalarda kıyasıya mücadele etti. 300'e yakın öğrencinin katıldığı etkinlikte labirent, denge tahtası, top atışı ve halat çekme yarışlarında çocuklar birbirleriyle yarıştı. Çocuklar yarışmalarda birincilik için yarışırken, atölye çalışmalarında da taş boyayıp resim yaptı.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da etkinlik alanı gelerek Survivor parkurunda yarışan miniklerin heyecanına ortak oldu. Başkan Ekrem İmamoğlu, çocuklar ile bir araya gelip etkinlikleri yakından izledi. İmamoğlu daha sonra çocuklarla birlikte 'survivor' parkurunda halat çekme oyunu oynadı.
"Burada izciliğin gereğini yerine getiriyorlar"
Başkan İmamoğlu çocuklarla birlikte olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, "23 Nisan'ı kutlamaya erken başladık. Koca yürekli bu çocuklarla beraber kutluyoruz. Burası İstanbul'un göbeğinde bir izci kampı yaptık. Burada eğleniyorlar doğa ile iç içe kalıyorlar, kamp yapabiliyorlar. Bu alanı büyüteceğiz yaklaşık 15 bin metrekarelik bir alanı bulacak. Şehrin ortasında çocuklar doğa ile iç içe olacaklar. Burada izciliğin gereğini yerine getiriyorlar. Atölye çalışmaları yapıyorlar, eğleniyorlar, yatışıyorlar. Burada çocukların 23 Nisan'ı yapabilmesi müthiş bir zenginlik diye düşünüyorum. Bu bugüne has bir şey de olmayacak. 365 gün her döneminde kamp ve kutlama yapabilecekler" dedi.
Yarışmalarda kardeşliğin kazandığını belirten Ekrem İmamoğlu, "Yarışmalarımızın içinde günün modası 'survivor' da var. Çocukların kendi ölçeğinde ama bağırma çağırma yok. Magazin kavramı tamamen kendi yürekleriyle yarışma yapıyorlar. Yeteneklerini ortaya koyuyorlar. Daha güzel tarafı kazananı kaybedeni yok. Elbette kazanılıyor ama dostlukla kardeşlikle birbirine sarılıyorlar" diye konuştu.
Etkinlikte çocuklar kendi yazdıkları mektupları ve çizdikleri resimleri Başkan İmamoğlu'na verdi.
(FG-HB-