Miniklerin Sergisi Yoğun İlgi Gördü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen resim kurslarına katılan çocukların eserlerinden oluşan 23 Nisan Sergisi yoğun ilgi gördü.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği 23 Nisan Sergisi ziyaretçilerinden tam not aldı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının düzenlediği birçok sanatsal etkinliklerden biri olan resim kursuna katılan çocukların yaptığı pastel çalışma eserleri üç gün içerisinde binlerce vatandaş görme fırsatı buldu. Çocukların hayallerini yansıttıkları sergi, 26 Nisan Çarşamba günü son buluyor.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde düzenlenen sergide yer alan resimleri ile sevinen çocukların aileleri de kendilerine bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti. - ŞANLIURFA