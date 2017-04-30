Miniklerin Mehter Takımı hayran bıraktı

Sivas'ta miniklerin Mehter Takımının mehteran gösterisi izleyenleri büyüledi.



SİVAS - Sivas'ta minikler öğrencilerden oluşan Mehter Takımının mehteran gösterisi izleyenleri hayran bıraktı.

Sivas'ta Kent Meydanının da bulunan Şifahiye Medresesinin bahçesinde, Memleket Gazetesi tarafından açılan Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında, minik öğrencilerin oluşturduğu Mehteran Takımı mini bir gösteri düzenledi. Cebeci İlköğretim Okulu 2-3 ve 4. Sınıflarında okuyan 37 öğrenciden oluşan Mehteran Takımının gösterisini yüzlerce kişi izledi. Miniklerin performansı yoğun alkış aldı.

Okul Müdürü Selehattin İnce, tarihimizi öğretip, kültürümüzü yaşatmayı amaçladıklarını ifade edip, "Biz kültürüne ve tarihine bağlı bir milletiz. Bu çalışmayı 'Tarihimi biliyorum, kültürümü yaşıyorum' projesi kapsamında geliştirdik. Öğretmenlerimiz ve velilerimizin katkıları ile başladık ve diğer okullarımıza da örnek olduk. Sivas bu çalışmada Türkiye'de örnek bir şehir oldu. Tarihimi ve kültürümüzü öğretmen ve yaşatmak en önemli görevlerimizden birisi."dedi.

Kitap fuarının organizatörü Memleket Gazetesi sahibi Nuri Geneş ise yaptığı açıklamada, "Memleket Gazetesi olarak bu yıl Sivas'ta bir ilke imza atarak kitap fuarımızı gerçekleştirdik. Fuara yoğun bir ilgi var. Gençlerimizin ufkunun açılması için. Her evde bir kitap olsun istiyoruz. Bize bu çalışmamızda yardımcı olan Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Miniklerimizin mehteran takımı da fuarımıza ayrı bir renk kattı." Şeklinde konuştu.

(GF-