Özel Biga Belediyesi Hamdi Gençoğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde ilk karne heyecanı yaşandı.
İlk karneyi Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'tan alan çocukların mutlulukları görülmeye değerdi. Miniklerin sınıflarını tek tek gezen Başkan Işık, minik öğrencilerle sohbet etti. Sohbetin ardından karne törenine geçildi. Hatıra fotoğrafının ardından Başkan Işık, kreşten ayrıldı. - ÇANAKKALE
Miniklerin İlk Karne Heyecanı
Özel Biga Belediyesi Hamdi Gençoğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde ilk karne heyecanı yaşandı.
Özel Biga Belediyesi Hamdi Gençoğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde ilk karne heyecanı yaşandı.
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