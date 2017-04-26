Miniklerin Gösterisinde 15 Temmuz Vurgusu
Adıyaman Latife Hanım Anaokulu öğrencilerinin 23 Nisan gösterilerinde 15 Temmuz vurgusu yapıldı.
Adıyaman Latife Hanım Anaokulu öğrencilerinin 23 Nisan gösterilerinde 15 Temmuz vurgusu yapıldı.
Adıyaman Latife Hanım Anaokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği gerçekleştirdi. Türkiye Petrolleri Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kutlama programına çok sayıda kişi katıldı.
Minik öğrenciler birbirinden ilginç gösteriler sundu. Öğrenciler gösterilerinde 15 Temmuz'da ki birlik ve beraberlik konusuna vurgu yaptı. Öğrencilerin gösterileri ayakta alkışlandı. - ADIYAMAN