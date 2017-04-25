Miniklerin Geri Dönüşüm ve Kağıt Yapım Heyecanı

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencileri tarafından yürütülen 'Bir Kitap da Sen Dik' projesi kapsamında minik öğrenciler uygulamalı el yapımı kağıt eğitimine katıldı.



Uluslararası 118-K Yönetim Çevresi 2. Bölge Kulüpleri tarafından geliştirilen ve Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencileri tarafından desteklenen 'Bir Kitap da Sen Dik' sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Eskişehir Gelişim Koleji 4. sınıf öğrencilerine, Tepebaşı Belediyesi bünyesi altında bulunan Sukurusu Uygulama Merkezi'nde el yapımı kağıt eğitimi verildi. İletişim Tasarımı ve Yönetimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen Ünal Çolak'ın danışmanlığında yürütülen ve Duygu Çavuş, Cihan Alaca, Hakan Özer, Ecem Nurtekin, Kadir Arslan ve Ferit Kutlu tarafından desteklenen projede 70 öğrencilere ilk olarak gezici eğitim aracında bilgiler verildi. Çevre sorunlarının tüketim ve insan etkileriyle ilgisi ve çözüm önerilerini içeren bir bilinçlendirme programına katılan öğrenciler oyunlar ve görsel materyallerle tasarlanan eğitimde doğa hakkında merak ettiklerini de sorarak akıllarındaki soru işaretlerini giderdi.



Ardından Sukurusu Uygulama Merkezine geçen öğrenciler, atık kağıdın geri dönüşüm sürecini uygulamalı olarak öğrendi. Geleneksel yollarla kendi kağıtlarını da üreten minikler, çevre dostu olma yolundaki çalışmalarına başlamış oldu. - ESKİŞEHİR