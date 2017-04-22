"Miniklere Mini Cam Atölyesi" Ebru Susamcıoğlu Cam ve Seramik atölyesinde meraklılarını bekliyor.



Cam atölyemizin sıcak ve keyifli ortamı eşliğinde, miniklere özel mini cam atölyelerimizden birine katılmaya ne dersiniz?



Miniklerimize özel bu cam atölyesinde 15 cm ölçüsünde daire veya kare şeklinde pano yaptırıyoruz. Bu atölye çalışmasında minikler "Füzyon Cam" tekniğini tanıyacak camın nasıl kesilerek şekil aldığını gözlemleyecek ve camın büyülü dünyasına giriş fırsatı yakalayarak hayallerini "camlandıracaklar".



Atölye çalışması 6-12 yaş arası çocuklara hitap etmektedir.



Bağdat Caddesi Erenköy'de bulunan Ebru Susamcıoğlu Cam ve Seramik, gerekli tüm malzemeleri size veriyor. Yapmanız gereken tek şey hayal etmek ... Bizimle deneyimleyeceğiniz bir atölye çalışmasında görüşmek dileğiyle.



*Çay ikramımızdır.



Süre: 1 saat



Bilet Limiti: 12 adet



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Ebru Susamcıoğlu Cam ve Seramik Atölyesi



Mekan Adresi : Erenköy Mahallesi Fırın Sk No: 39/D



Başlangıç Saati : 22.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 17: 00: 00



Kategori : Miniklere Mini Cam Atölyesi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır