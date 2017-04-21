Miniklerden Vali Gül'e Ziyaret

Gazi Paşa İlkokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.



Vali Muammer Bey Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette çocuklar, Gül'e çiçek verdi.



Gül, ziyarette öğrencilerle bir süre sohbet ederek, bu bayramın çocuklara armağan edildiğini söyledi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın her yıl coşkuyla kutlandığını aktaran Gül, şunları kaydetti:



"23 Nisan TBMM'nin kuruluşu ve ilk toplandığı gündür. Zaman zaman seçimlerimiz oluyor ve bu seçimlerde bizler kendi temsilcilerimizi seçiyoruz. Bunu meclise götürüyoruz ve bizim seçtiğimiz temsilciler bizim adımıza karar veriyor. Son referandum sonucu anayasa değişikliğiyle seçilme yaşı 18'e iniyor. Dolayısıyla da 8 sene sonra inşallah milletimiz seçerse takdir ederse, meclise girme şansınız da var. Bu açıdan şimdiden o sorumluluğa hazır olmanız lazım, kendinizi iyi yetiştirmeniz lazım. Öğretmenlerinizin size tavsiyelerini telkinlerini ve ödevlerini yerine getirmeniz lazım. Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz. Ne kadar iyi yetişirseniz milletimiz, devletimiz o derece güvende olur. Bizler de büyükleriniz olarak her zaman sizin yanınızda olacağız. Size el uzatacağız, rehberlik edeceğiz. Sizi seviyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz."



Ziyarette Vali Gül, öğrencilerin isteklerini de dinledi. Program, öğrencilerin valiliği gezmesi ve hediye takdimiyle son buldu.



Ziyarette İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Tan, okul müdürü Hulusi Sayıcı ve öğretmenler de hazır bulundu.