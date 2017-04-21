Miniklerden Sonra Kadınlar da Fırçayı Aldı

Avcılar'da Merkez Üniversite Kampusü'ne uzanan yoldaki afişlerle kaplı duvarın bir bölümünün temizlenmesinin ardından yoldan geçen kadınlar görevlilerin elindeki fırçaları alarak duvara resimler çizdi.



Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevlileri, özellikle sabah ve akşam saatlerinde binlerce kişinin metrobüs ve E-5 karayoluna uzanan Ahmet Hacı Tükenmez Camii yanındaki yürüyüş yolundaki duvarın yarısına izinsiz yapıştırılan afiş ve el ilanlarını temizledi. Abdulkadir Uztürk Ortaokulu Teknoloji Tasarım Öğretmeni Göktuğ Çatak'ın isteği üzerine buraya getirilen 15 öğrenci dağıtılan önlükleri üzerlerine geçirerek ellerine fırçaları alarak duvarı boyadı.



Duvarın kalan bölümünün 1 hafta sonra temizlenmesi ardından alt bölümün değişik renklerle, üzerinin ise resimlerle boyanması kararlaştırıldı. Görevliler boyama çalışması yaparken yoldan geçen 3 kadın bu çalışmaya destek vermek istediklerini söyledi. Görevliler tebeşir ile duvara resim çizerken, resim yaparak stres attıklarını belirten kadınlar bunları zevkle boyadıklarını anlattı.