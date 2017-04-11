Miniklerden Polislere Pastalı Kutlama

Manisa'nın Salihli ilçesindeki 50. Yıl Ortaokulu Anasınıfı öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yılı ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna ziyaret etti.



Öğretmenleri Seher Elbasan ve Neşe Üstüntaş öncülüğünde Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna ziyaret eden minik öğrenciler, polislerin haftasını kutlayıp, polislerle birlikte pasta kesti.



Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Vekili Samet Taştan öncülüğünde trafik istasyon merkezini gezen minik öğrenciler, burada yapılan anonsları dikkatli bir şekilde izledi.



Ziyarette minik öğrencilere trafik kuralları ile ilgili bilgiler veren Taştan, araçlarda emniyet kemeri takılması konusunun çok önemli olduğunu söyledi. Servise bindikleri zaman mutlaka emniyet kemerlerini takmaları konusunda minik öğrencileri uyaran Taştan, "Çünkü şunu hiçbir zaman unutmayalım, emniyet kemeri bizi ve sevdiklerimizi hayata bağlar." dedi.



Minik öğrencilerin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren Taştan, "Polis haftası dolayısıyla bizlere yapılan bu ziyaretten fazlası ile mutlu olduk, umuyorum minik öğrencilerimizde mutlu olmuştur." dedi. - MANİSA