Miniklerden Polis Amcalarına Ziyaret

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, anaokulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 172'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polisleri ziyaret etti.



Bir anaokulda okuyan 35 öğrenci, öğretmenleriyle beraber Mudanya Polis Karakolu'nu ziyaret ederek, görevli polis memurlarının 172'nci kuruluş yılını tebrik etti. Karakolda görevli polis memurlarına merak ettikleri soruları soran minikler, nöbet tutan görevlilere çiçekler verdi. Polis merkezinde gezerek bina hakkında bilgiler alan çocuklar, karakoldaki işleyişi merakla takip etti.



Anaokulu öğrencileri, trafik kuralları hakkında hazırladıkları şarkıları söylerken, polis otosuna binerek aracın içindeki cihazları inceledi. - BURSA