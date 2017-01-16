Miniklerden Büyüleyici Piyano Konseri

Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi'nde piyano dersi alan öğrenciler 2017'in ilk konserini gerçekleştirdi.



Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve öğrenci velilerin ilgi ile izlediği konserde öğrenciler sırayla piyano çalarak hünerlerini ortaya koydu. Piyano eğitmeni Amine Aygistova tarafından eğitilen öğrencilerin verdiği piyano konserinde, büyük heyecan yaşanırken öğrencilerin mutluluğuna aileleri de ortak oldu. Başkan Ataç, "Bu binayı bizden çok isteyen oldu. Biz burasını çocuklarımız eğitim alsın diye sanat merkezine dönüştürdük. Burası kente bakış açısından önemli bir mekan. Bugün burası dolup taşan bir mekan ve buranın başarısı bizi Çocuk Senfoni Orkestrası'na yöneltti. Çocuklarınızı buraya gönderdiğiniz için size teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Ayrıca Başkan Ataç, Piyano Konseri'nden sonra öğrencilere çeşitli hediyeler vererek üzerinde piyano şekli olan yaş pastayı da öğrenciler ile birlikte kesti. - ESKİŞEHİR