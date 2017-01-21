Miniklerden Büyük Nağmeler

Mezitli Belediyesi Sanat Evi Çocuk Korosu, 2017 yılının ilk konserini verdi.



Mezitli Belediyesi Sanat Evi Çocuk Korosu, her yıl olduğu gibi bu yılda 'Yeni Yıla Merhaba' konseri düzenledi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın da katıldığı konserde minikler, pozitif enerjileriyle müzikal bilgi ve becerilerini izleyicilere sundu. Nesrin Bacak ve Üstün Tekbaş Körün'ün yönettiği konserde, minik koristlere, gitarda Serdar Çelik, yan flütte Beyhan Ala ve perküsyon da ise Bora Alkan ile Hatice Enes eşlik etti. Minikler, yaklaşık 1 saat süren konserde, 'Mustafam', 'İzmir Marşı', 'Andımız' ve 'Bir Şarkı Söyle' gibi birbirinden eşsiz şarkıları başarıyla seslendirdi. Heyecanları gözlerinden okunan minikler, dinleyicilerden büyük alkış topladı.



Çocuk korosunun gelişeceğini ve çocuklara yönelik çeşitli kursların açılacağını müjdeleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Her şeye çocuklardan başlamak gerekiyor. Miniklerimize sanat evimizde müzik sevgisini aşılıyor, sosyalleşmesini sağlıyoruz. Önümüzdeki aylarda daha büyük salonlarda çocuklarımızı bir araya getireceğiz. Mezitli'de kurduğumuz bu büyük aileyi giderek genişleteceğiz. Bunun yanı sıra velilerin belediyemize güvenerek, çocuklarını sanat evine göndermeleri de bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Başta minik çocuklarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN