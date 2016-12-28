Miniklerden Başkan Yalçın'a Ziyaret

Pazaryeri İlkokulu öğrencileri, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı ziyaret etti.



Başkan Yalçın'a çalışmalarından dolayı teşekkür eden minikler, çalışmalar hakkında da bilgiler aldı. Başkan Yalçın ziyaretin ardından, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız Pazaryeri İlkokulu öğrencileri belediyemizi ziyaret etti. Pazaryeri Belediyesinin çalışmalarını ve projeleri hakkında bilgi sahibi oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK